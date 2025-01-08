Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину установить сотрудничество с Китаем в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Этот шаг вызвал значительное недовольство в США и других западных странах. Об этом сообщило китайское издание Baijiahao.

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Как отмечают китайские журналисты, в последние годы борьба за технологическое лидерство стала столь же важной, как и конкуренция за ресурсы. Сотрудничество России и Китая в области ИИ может представлять серьезную угрозу для западного доминирования в этой сфере.

— Как только стало известно о поручении Путина, западные СМИ пришли в ярость, — говорится в материале, которые приводит Общественная служба новостей.

Авторы Baijiahao подчеркивают, что обе страны достигли значительных успехов в области ИИ, и их совместные усилия могут привести к серьезным изменениям в глобальном технологическом балансе.

Западные СМИ отреагировали на инициативу Путина довольно резко. По данным китайского издания, американская пресса охарактеризовала это сотрудничество как угрозу позициям Запада, а британские журналисты назвали его «кошмарным сценарием». В ответ на это появились предложения ужесточить экспортные ограничения на технологии, связанные с искусственным интеллектом, в отношении России и Китая.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что искусственный интеллект может превзойти человеческие способности к концу 2025 года.