Сенатор Джабаров сравнил Зурабишвили с Саакашвили

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, так же как и бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили, не служила своему народу, а работала ради чужих интересов. Об этом 8 января заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так сенатор прокомментировал сообщение о том, что институт Маккейна при университете штата Аризона США объявил Зурабишвили своим стипендиатом по программе Киссинджера 2025 года.

«Экс-президент Зурабишвили показала свое истинное отношение к Грузии, уехав из этой страны для того, чтобы работать в Соединенных Штатах Америки на институт Маккейна», — написал Джабаров в своих соцсетях.

Он добавил, что пятый президент Грузии (с 16 декабря 2018 по 29 декабря 2024 года) очень быстро забыла о своих обещаниях не покидать президентский дворец в Тбилиси и быть с протестующими «до конца».