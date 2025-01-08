Флаг Польши сняли со здания генконсульства республики в Петербурге

Флаги Евросоюза и Польши сняли с флагштоков на здании генерального консульства республики в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Деятельность представительства прекратится до 10 января 2025 года. 5 декабря 2024 года МИД РФ нотой уведомил Варшаву о прекращении работы генконсульства в ответ на закрытие Польшей генконсульства РФ в Познани.

Также с фасада здания на 5-й Советской улице была демонтирована табличка генконсульства, которая размещалась рядом с входом в диппредставительство.

О генконсульстве

Консульство открылось 2 октября 1926 года, однако после разрыва дипломатических отношений между Польшей и СССР его закрыли спустя 13 лет работы. В 1971 году между СССР и Польской Народной Республикой была достигнута договоренность об учреждении Генерального консульства Польши в Ленинграде, открытие которого состоялось в 1972 году. Изначально консульство располагалось в доме №35 на улице Рылеева, а с 1983 года находилось на 5-й Советской улице, 12.

В США прокомментировали заявления главы МИД Польши о России

В 2015 году был инициирован процесс выселения за долги генконсульства Польши в Санкт-Петербурге. Суд обязал диппредставительство Польши выплатить более 74 млн рублей долга по аренде помещений и освободить здание. Судебный иск был связан с тем, что генконсульство Польши в Петербурге более 20 лет не платило за аренду здания, которое оно занимает по межправительственному соглашению 1983 года, из которого Польша в одностороннем порядке вышла в 1993 году, и с тех пор договор аренды не был заключен.

В феврале 2016 года была озвучена информация о том, что решение арбитражного суда о взыскании долга с генконсульства Польши и его выселении из помещений в здании на 5-й Советской улице приостановлено, и действий, направленных на исполнение этого решения, истец не предпринимает. В 2020 году представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге сообщил, что проблема с арендной платой улажена на уровне МИД.