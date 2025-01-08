Сенатор Пушков: Канада не столько суверенное государство, сколько филиал США
Избранный президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск «троллят» Канаду, поскольку она «филиал» Соединенных Штатов.
Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков.
«Трамп и Маск продолжают активно троллить Трюдо и канадское руководство. Смысл в том, что Канада действительно не столько суверенное государство, сколько филиал США», — подчеркнул он.
Пушков напомнил, что США «протащили» Канаду в G7 «с заднего входа».
Маск — о словах Трюдо о «суверенитете» Канады: девочка, твои слова неважны
«Ну, а раз филиал, то с чего с ней церемониться», — подытожил сенатор.
8 января Маск назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо «девочкой» и заявил, что его слова о невозможности присоединения Канады к США больше не имеют веса, так как он уходит в отставку.