Захарова отреагировала на блокировку поставок газа в Приднестровье

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала издевательством блокировку Молдавией поставок электроэнергии в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). Об этом она сказала в эфире радио Sputnik.

Захарова отметила, что происходит то, что «Запад стимулирует во всех точках мира»: под «лжелозунгами о свободе демократии» страны решают политические и геополитические вопросы с использованием неонацисткого инструментария.

«Задействуется весь арсенал, весь инструментарий, потому что речь идет об абсолютно безграничном, основанном на вседозволенности применении всей линейки того, что должно было кануть в Лету. От травли по языковому признаку до теперь уже отключения жизненно важных источников», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что Кишинев своими действиями заставляет жителей Приднестровья буквально выживать.

В Приднестровье отреагировали на прекращение поставок газа из России

Напомним, что поставки газа в Молдавию оказались прекращены после запрета на транзит российского газа по территории Украины. Кроме того, Кишинев отказался урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо, которую российская сторона оценивает на уровне 709 млн долларов.

Приднестровье не располагает альтернативными источниками энергии. В целях экономии там отключили центральное отопление, подачу горячей воды в дома, остановили предприятия. Молдавская ГРЭС была переведена на уголь, которого хватит лишь до конца января — середины февраля.