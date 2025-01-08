Пушков: Трамп поддерживает нападки Маска на Стармера

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддерживает нападки бизнесмена Илона Маска на британского премьера Кира Стармера по поводу его якобы причастности к делу о массовых изнасилованиях в городе Телфорд. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков.

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Сенатор выразил мнение, что остатки репутации Стармера рушатся под ударами тандема Маска и лидера британской правой партии Reform UK Найджела Фаража. Пушков отметил, что Трамп не останавливает Маска и тем самым поддерживает его нападки на главу правительства Великобритании. Избранный президент США позволяет Маску оказывать давление на Стармера потому, что хочет добиться прихода на должность британского премьер-министра другого политика.

7 января Маск назвал «злом» Стармера из-за обвинений властей Великобритании в сокрытии массовых изнасилований девочек бандами в стране.

Накануне Стармер назвал ложью заявления Маска о том, что глава британского правительства якобы был замешан в сексуальных преступлениях, которые совершались в отношении несовершеннолетних на севере Англии.

3 января Маск обвинил британского премьер-министра в соучастии в массовых изнасилованиях девочек в королевстве. По словам бизнесмена, в Великобритании для предъявления обвинений в совершении тяжких преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы.