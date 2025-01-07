Евросоюз сам вернет России страны Прибалтики, поскольку ему там брать больше нечего, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. В комментарии для NEWS.ru он также отметил, что после этого Россия станет для ЕС даже более выгодным партнером.

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Прибалтику ЕС ограбил до такой степени, что больше ему там брать нечего, а налаживать совместное хозяйство Россия умеет гораздо лучше, чем европейцы. Они сами вернут нам эти республики, им там брать больше нечего, а когда мы восстановимся в полном объеме, мы будем для ЕС значительно более выгодным партнером, чем сейчас, — объяснил Вассерман.

Депутат напомнил о разрушительности распада СССР для всех народов. Восстановление, отметил Вассерман, в более-менее прежних границах с некоторыми погрешностями необходимо. Он выразил надежду, что это произойдет в 2025 году.

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Грузия давно убедилась, что отделение от нас навредило ей гораздо больше, чем России. И нынешнее руководство Грузии ведется себя так, что вполне очевидно — оно это факт осознает и желает его исправить. Армения, на мой взгляд, очень наглядно убедилась, что правление «соросят» опасно для здоровья, — подытожил депутат.

Ранее главный научный сотрудник Института Европы РАН, глава Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич заявил, что в Прибалтике не случилось чуда от евроинтеграции. По его мнению, республики получили масштабную «деиндустриализацию».