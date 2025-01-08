Захарова отреагировала на слова Трампа о Гренландии и Канаде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления избранного американского президента Дональда Трампа относительно Гренландии и Канады, напомнила, что он пока не вступил на пост президента США.

Ее слова приводит радио Sputnik.

«Мне кажется, это надо ему вопросы задать, давайте все-таки себе скажем, что он пока еще не вступил в должность. На сегодняшний момент, это все-таки нужно рассматривать с этого угла», — заявила она.

По словам Захаровой оценивать и разбирать высказывания избранного лидера можно будет лишь после того, как Трамп будет говорить от лица жителей США. Она добавила, что данные заявления являются «обратными пасами» того, что было сказано в адрес политика.

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7 января Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, поскольку она стратегически важна для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. По его словам, на острове проживают порядка 45 тыс. человек, которые сами толком не знают, имеет ли Дания законное право на владение территорией.

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