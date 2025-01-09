Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопрос журналиста, как в Москве расценивают обвинения президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес России в попытках замять «историю с крушением азербайджанского самолета».

Песков подчеркнул, что президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев дважды созванивались по телефону, и Путин принес извинения.

«Даны необходимое поручение следственным органам, и оказывается все необходимое содействие и взаимодействие в расследовании причин этой аварии. <...> Высказаны слова сожаления. Мы ждем результатов ... работы соответствующей комиссии. <...> наши специалисты оказывают полное взаимодействие», — поделился Песков.

Он уточнил, что российская сторона заинтересована в абсолютно объективном и беспристрастном расследовании крушения самолета «Азербайджанских авиалиний».

У пилотов было две попытки посадить разбившийся в Актау самолёт

До этого Алиев потребовал наказать виновных в крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines около Актау в Казахстане.