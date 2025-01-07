Путин направил Си соболезнования в связи с гибелью людей в Тибете

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Китая Си Цзиньпину в связи с гибелью людей при землетрясении в Тибете. Текст телеграммы президента РФ опубликован на сайте Кремля.

В телеграмме подчеркивается, что в России разделяют скорбь жителей Тибета, потерявших своих близких в результате стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

Жертвами мощного землетрясения, произошедшего 7 января недалеко от границы с Непалом, стали как минимум 95 человек, еще 130 человек пострадали. Во время землетрясения обрушились десятки домов в нескольких населенных пунктах. Спасатели продолжают разбирать завалы, поэтому количество жертв может увеличиться.

Власти Китая объявляли о землетрясении магнитудой 6,8, но Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 7,1. Его эпицентр находился в точке столкновения Индийской и Евразийской тектонических плит. В Геологической службе США заявили, что в результате землетрясения некоторые из самых высоких пиков мира в Гималаях стали еще выше.

Более 1500 китайских пожарных и спасателей были отправлены в пострадавшие районы. Местных жителей решили эвакуировать.