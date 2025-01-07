Песков: патриарх Кирилл по просьбе Путина освятил кресты для бойцов СВО

Во время встречи в храме Христа Спасителя российский лидер Владимир Путин попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла освятить нательные кресты и иконки для военнослужащих, сражающихся за Россию в зоне спецоперации. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Патриарх исполнил просьбу Путина в присутствии президента.

Символы веры будут переданы командующим группировками войск.

Песков: реальных импульсов для организации встречи Путина и Трампа пока не было

Российский лидер Владимир Путин во время Рождественской службы прибыл в храм Христа Спасителя и встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Глава государства Владимир Путин поздравил православных людей и всех граждан России, отмечающих Рождество, с праздником.

Российский лидер Владимир Путин принял участие в Рождественской службе в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.

В ночь на 7 января православные верующие отмечают праздник Рождества Христова. RT ведёт прямую трансляцию богослужения в храме Христа Спасителя.