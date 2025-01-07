Стало известно, с кем встретил Рождество Путин

Президент России Владимир Путин отметил Рождество в окружении российских семей, с которыми встречался в прошлом году. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что среди гостей были участники и ветераны специальной военной операции (СВО), а также волонтеры.

Путин встречает Рождество в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве

В частности, среди участников богослужения был Александр Антонов из Татарстана — ветеран СВО, который полностью потерял зрение. Кроме того, присутствовал в храме и Иван Багров — участник встречи главы государства со студентами-бойцами СВО.

Он, в свою очередь, взял с собой он взял свою восьмилетнюю племянницу. На службе в Рождество присутствовала и юная участница «Движения первых» из Брянской области Ариана Барановская с мамой.

Путин приехал на рождественское богослужение в храм великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.