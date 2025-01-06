Мэр Ареццо в итальянской Тоскане объявил об отмене запланированного на 18 января показа снятого Russia Today кинофильма "Майдан: поворот на войну" о госперевороте на Украине и последовавших за ним событиях на территориях ДНР и ЛНР. Об этом сообщила местная газета La Nazione.

По информации издания, глава итальянского города Алессандро Джинелли объявил об отмене показа фильма через социальные сети. Отмечается, что это может быть связано с тем, что перед показом планировалось выступление двух журналистов - военного корреспондента из Италии, журналиста International Reporters Андреа Лучиди, с 2022 года проживающего в РФ, а также Винченцо Лоруссо, который перевел картину на итальянский язык.

Организатор показа фильма, советник в местном муниципалитете, состоящий в партии "Движение "5 звезд" Микеле Менчетти уже выразил недовольство решением властей Ареццо.

"Эта инициатива [показа фильма в Ареццо] является частью моей информационно-просветительской деятельности, - заявил он в беседе с газетой. - На днях я также направил обращение с призывом прекратить отправки оружия на Украину".

При этом чиновник заверил, что постарается найти иные возможности для показа кинофильма в Италии. "Я буду искать другую площадку [для показа], потому что я думаю, что интерес к этой теме велик", - заключил Менчетти.