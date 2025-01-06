Москалькова намерена добиваться мировой огласки инцидента с гибелью Мартемьянова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что намерена добиваться внимания к инциденту с гибелью в результате атаки ВСУ внештатного корреспондента газеты "Известия" Александра Мартемьянова от мировой общественности и организаций, включая ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН и ОБСЕ.

"Будем добиваться, чтобы этот случай не остался без внимания мировой общественности, ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, международной неправительственной организации "Комитет защиты журналистов", - написала она.

Москалькова добавила, что гибель представителей СМИ в результате украинских атак ставит вопрос о кардинальном пересмотре международных механизмов защиты представителей СМИ в зонах боевых действий.

"Они [механизмы защиты журналистов] созданы десятки лет назад, не отвечают реалиям сегодняшнего дня и закрепленному в международных документах праву на свободу слова. Современные конфликты требуют создания более оперативных и действенных инструментов предотвращения угроз для журналистов, включая применение технологий для их идентификации и защиты", - отметила она.

Омбудсмен выразила соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Мартемьянова и пожелала скорейшего выздоровления получившим ранения в результате этой атаки.