Президенту Франции Эммануэлю Макрону не нравится жить по тем правилам, которые он много лет пропагандировал, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Макрон заявил, что его поражает трансформация принадлежащей предпринимателю Илону Маску социальной сети X (ранее Twitter).

Десять лет назад, пояснил политик, невозможно было даже представить, что владелец одной из крупнейших в мире социальных сетей будет поддерживать «новый реакционный интернационал и будет напрямую вмешиваться в выборы».

По словам Захаровой, на протяжении многих Twitter использовался для организации «цветных революций», «арабской весны». Но тогда, уточнила она, «Париж это не то что не волновало — он всеми силами раздувал и поддерживал эти процессы».

Председатель парламента Грузии посмеялся над Европой

Дипломат заметила, что события в Египте и Тунисе до сих пор называют «Twitter revolutions».

Кроме того, подчеркнула дипломат, Париж не смущало открыто поощрение русофобии в соцсети, призывы убивать россиян и «отменять» русскую культуру. Вместе с тем, сейчас, когда у Х сменился политический вектор, Франции «вдруг-внезапно» стало тревожно.