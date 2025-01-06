МИД РФ призвал мир к реакции на атаки Киева на ядерные объекты России

Москва призывает мировое сообщество отреагировать на непрекращающиеся атаки ВСУ на российские объекты ядерно-энергетической инфраструктуры, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

Дипломат уточнила, что 5 января 2025 года ВСУ предприняли очередную попытку нанести удар по Запорожской АЭС и Энергодару. Она добавила, что российским военным удалось отбить атаку беспилотников самолетного типа.

«Действиям украинской стороны, которая ни в грош не ставит ни международное право, ни нормы ядерной безопасности и продолжает наводить прицелы своих орудий, ракет и беспилотников на российские ядерно-энергетические объекты, не может быть ни оправдания, ни прощения», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, международному сообществу следует прямо и недвусмысленно указать Киеву, что его губительный курс неприемлем и осуждается.

Зеленский: Украина согласна на остановку огня при условии, если ей дадут оружие

Москва надеется, отметила дипломат, что у западных партнеров Владимира Зеленского «хватит духу призвать его к порядку, хотя бы из чувства самосохранения».