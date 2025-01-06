Представитель посольства России вызван в МИД Молдавии

В МИД Молдавии вызван представитель посольства России после заявлений об энергокризисе в Приднестровье.

Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

«В МИД был вызван представитель посольства Российской Федерации», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в Приднестровье без отопления и горячей воды остаются 1,5 тыс. многоэтажек. Все промпредприятия остановили работу из-за отсутствия энергоресурсов.

В МИД назвали виновников энергетического кризиса в Приднестровье

Компания «Газпром» с 1 января 2025 года прекратила поставки газа в Молдавию из-за долгов и нарушений контракта.