Представитель посольства России вызван в МИД Молдавии
В МИД Молдавии вызван представитель посольства России после заявлений об энергокризисе в Приднестровье.
Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
«В МИД был вызван представитель посольства Российской Федерации», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что в Приднестровье без отопления и горячей воды остаются 1,5 тыс. многоэтажек. Все промпредприятия остановили работу из-за отсутствия энергоресурсов.
В МИД назвали виновников энергетического кризиса в Приднестровье
Компания «Газпром» с 1 января 2025 года прекратила поставки газа в Молдавию из-за долгов и нарушений контракта.