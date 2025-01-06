В посольстве РФ предупредили о последствиях применения силы против Приднестровья
Посольство России в Кишиневе выразило обеспокоенность в связи с призывами в Молдавии к силовому решению проблемы Приднестровья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.
Ранее сообщалось, что 122 населенных пункта Приднестровья остались без газа из-за энергетического кризиса.
«При попустительстве официальных лиц Молдавии некоторые "горячие головы" предлагают решить приднестровский вопрос силовыми методами. Неоднократно предупреждали: такие действия не останутся без ответа», — пояснили в дипмиссии.
Кроме того, в пресс-службе назвали «циничным» решение Киева не продлевать контракт на транзит российского газа в государства Европы.
Дипломаты отметили, что заявления местных функционеров о готовности оказать «помощь» региону выглядят «лицемерно».
В пресс-службе констатировали, что энергетический кризис в Приднестровье был искусственно вызван коллективным Западом и Украиной.
ЕК оценивает энергокризис в Приднестровье
Дипломаты подчеркнули, что защита российских граждан и соотечественников по-прежнему остается абсолютным внешнеполитическим приоритетом России.