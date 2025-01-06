Посольство России в Молдавии возложило ответственность за энергетический кризис в Приднестровье на Украину, которая отказала в транзите газа из РФ через свою территорию с 1 января.

"С уверенностью констатируем - ситуация на левом берегу [Днестра] искусственно создана коллективным Западом и Украиной. Ни у кого не должно остаться сомнений: защита российских граждан и соотечественников - абсолютный внешнеполитический приоритет", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства.

В нем отмечается, что посольство с тревогой следит за стремительно ухудшающейся ситуацией в непризнанной республике.

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"Газпром" был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины, в том числе в Приднестровье. Таким образом, Киев цинично остановил транзит российского газа в зимний период, чтобы обречь население Приднестровья на страдания, чтобы сотни тысяч граждан остались без тепла и горячей воды. Имитируемая же сейчас готовность местных функционеров оказать "помощь" региону выглядит лицемерно", - указывается в заявлении.

Власти Молдавии и непризнанного Приднестровья ввели режимы чрезвычайного положения на своих территориях и экономят энергоресурсы до урегулирования ситуации. Молдавия снабжается газом из других источников, поэтому дефицит этого вида топлива испытывает только Приднестровье. Расположенная на левом берегу Днестра Молдавская ГРЭС была переведена на уголь, запасов которого хватит до конца января или середины февраля. В целях экономии в Приднестровье была остановлена подача газа потребителям, отключено центральное отопление и снабжение горячей водой жилых домов, а также начались веерные отключения электроэнергии.