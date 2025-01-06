Для российского народа личная месть Владимиру Зеленскому не должна закончиться после его отстранения от должности президента Украины. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ.

Комментируя ситуацию, Медведев заявил, что презрение между Зеленским и жителями России взаимно. По мнению зампреда Совбеза, своими заявлениями украинский политик нарушил правила стандартной политкорректности между странами, которые находятся в военном конфликте.

«Можно давать крайне отрицательные оценки элитам, составляющим режим, но не всему народу. Можно проклинать армию, правителей, партии, бизнес, но не всех людей», — отметил Медведев.

Зеленский заявил, что не уважает народ России

Он указал, что так было даже с фашистской Германией. Тогда в СССР объявляли, что нацисты являются преступниками, однако весь немецкий народ ненавидеть было нельзя. Медведев не стал комментировать, насколько справедлив такой подход, но отметил, что это удерживало идеологию в парадигме «люди нам не враги».