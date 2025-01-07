Путин встречает Рождество в храме в Москве

Президент России Владимир Путин встречает Рождество в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин традиционно посетит рождественское богослужение в этом году.

В храме Христа Спасителя в Москве проходит праздничное рождественское богослужение, службу возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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7 января православные христиане празднуют Рождество Христово. Рождественские Святки — праздничный период, в котором соединяются древние обычаи и христианские традиции. Подробнее об истории и традициях праздничных дней — в материале «Газеты.Ru».

Патриарх Кирилл в Рождественском послании рассказал, что христиане XXI века могут попасть в Царство Божие только отвечая на любовь Бога взаимностью, поскольку каждый человек призван к счастью. Глава Русской православной церкви призвал людей оставаться христианами «не только по имени, но и по образу жизни».

Ранее Путин призвал гордиться тем, что уже сделано.