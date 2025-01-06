Пушков прокомментировал интервью главы АдГ Илону Маску

Совместный прямой эфир американского бизнесмена Илона Маска и сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисы Вайдель станет сенсацией в информационном поле и ударом для немецких политиков. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Накануне Вайдель подтвердила, что 9 января в X состоится ее онлайн-дискуссия с Маском. Сам бизнесмен неоднократно поддерживал АдГ, заявляя, что партия является для Германии «последней искрой надежды».

«Это, конечно, удар в подреберье немецкой политической системы. Политкорректная Германия в шоке, а Илон Маск, что уже, очевидно, становится главным идеологом команды Трампа. При этом он выражает, несомненно, вгляды самого Трампа, которые тому публично выражать затруднительно», — прокомментировал ситуацию Пушков.

Член Совфеда отметил, что Маск решил начать открыто поддерживать правые движения в Германии и Великобритании. Этим недовольна «псевдооппозиция» в лице немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) и британской Консервативной партии.

«"Псевдо" - поскольку и ХДС, и тори — это те же либералы, что там уже находятся у власти, только вид сбоку. Ничего консервативного ни в ХДС, ни в британских тори давно уже не осталось - обе партии проводят подходы "коллективного Сороса" и готовы растворить свои нации в "глобальном человечестве"», — заметил сенатор.

Ранее кандидат в канцлеры Германии от ХДС и ХСС Фридрих Мерц раскритиковал Маска. По его мнению, его поддержка АдГ является вмешательством в выборы, а сам бизнесмен «переходит все границы».