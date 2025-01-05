В Госдуме предрекли возрождение СССР в 2025 году

Депутат Государственной думы и эрудит Анатолий Вассерман в беседе с mk.ru заявил, что возрождение СССР в том или ином виде неизбежно и может произойти уже в текущем году.

Он подчеркнул, что все империи рано или поздно распадаются.

«Это относится к колониальным империям, где объединены под одним управлением регионы, разбросанные на больших расстояниях друг от друга», — сказал парламентарий.

Он обратил внимание, что еще есть континентальные империи, сформированные из народов веками живущих бок о бок и ищущих форматы взаимовыгодного взаимодействия. Вассерман отметил, что такие империи, даже если по каким-то причинам разваливаются, то довольно скоро восстанавливаются. По его словам, Россия является классическим примером континентальной империи, которая не раз распадалась и затем восстанавливалась в большем размере и «в лучшем виде». Как считает депутат, возрождение Советского Союза возможно уже в 2025 году или в ближайшие пару лет.

Вассерман спрогнозировал развитие СВО в 2025 году

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что СССР невозможно возродить в его прежнем виде.