В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Трампом и Шольцем

Подготовка к возможным встречам российского лидера Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в настоящее время не ведется, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Накануне депутат Бундестага Родерих Кизеветтер сообщил, что Шольц якобы может посетить Москву в ближайшие месяцы, а встреча Путина и Трампа «намечена на март».

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать слова парламентария о возможных встречах политиков.

Трамп заявил, что ждет возможности провести встречу с Путиным по Украине

«В настоящий момент таких планов нет», — ответил Песков.

По данным агентства, ряд немецких политиков обвинил Кизеветтера в распространении ложной информации.