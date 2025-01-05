В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Трампом и Шольцем
Подготовка к возможным встречам российского лидера Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в настоящее время не ведется, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.
Накануне депутат Бундестага Родерих Кизеветтер сообщил, что Шольц якобы может посетить Москву в ближайшие месяцы, а встреча Путина и Трампа «намечена на март».
Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать слова парламентария о возможных встречах политиков.
Трамп заявил, что ждет возможности провести встречу с Путиным по Украине
«В настоящий момент таких планов нет», — ответил Песков.
По данным агентства, ряд немецких политиков обвинил Кизеветтера в распространении ложной информации.