Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале прокомментировал контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе.

По его словам, неправильно и даже недопустимо, когда гражданские власти комментируют действия ВС России и оценивают ситуацию на фронте. Вместе с тем чиновник отметил, что вся официальная информация публикуется на ресурсах Минобороны РФ. Он призвал курян доверять только официальным источникам.

«Также убедительно прошу жителей воздержаться от самовольного возвращения в населенные пункты так называемой «серой зоны»: пока это небезопасно», — добавил Хинштейн.

ВСУ предприняли контратаку для остановки наступления ВС РФ на курском направлении

Днем 5 января в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска провели контратаку в Курской области в направлении хутора Бердин, чтобы остановить российское наступление, но им было нанесено поражение.

С 6 августа ВС России ведут бои с подразделениями ВСУ в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.