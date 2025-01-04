Одной из задач спецоперации является демилитаризация Украины, напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что Пентагон направлял вооружения Украине задолго до начала СВО.

«Россия об этом говорила много лет. И про накачку Штатами и Британией Украины оружием, и про бесконечные натовские учения в акватории Черного моря с нарушением российских границ, и про опасное сближение военной авиации западных стран с гражданскими воздушными судами в воздушном пространстве нашей страны», — напомнила Захарова.

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В связи с этим, подчеркнула дипломат, одной из задач СВО является демилитаризация Украины и обеспечение безопасности страны.

Ранее сообщалось, что общий объем военной помощи Киеву со стороны Вашингтона при действующем президенте США Джо Байдене превысил $66 млрд, из них $0,6 млрд было направлено до начала СВО, $65,4 млрд — после начала.