Соединенные Штаты ведут «лживую игру», заметил член думского комитета по международным делам Дмитрий Белик. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен возможностью применения Россией ядерного оружия. Он добавил, что Пекин мог бы сыграть роль сдерживающего фактора в этом вопросе.

«США, ведя лживую игру, пытаются перетянуть на свою сторону Китай, запугивая ядерной угрозой со стороны России. Заявление Блинкена рассчитано на то, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином в вопросах применения ядерного оружия», — пояснил парламентарий.

По его словам, Соединенные Штаты «яростно демонизируют» Китай, утратили доверие со стороны европейских стран. На этом фоне, добавил он, воззвание Блинкена к Пекину, с высокой долей вероятности, не приведет к каким-либо последствиям.

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«Цель Блинкена — любым способом заставить поверить, что Россия непредсказуема и готова в любой момент начать ядерную войну, а значит, представляет опасность не только для Запада, но и для всего мира. Вот только мир уже знает, что лживый язык и правительство США — это слова синонимы», — резюмировал Белик.

Напомним, что в последние годы западные СМИ и официальные лица постоянно муссируют тему гипотетически возможных ядерных ударов со стороны России. В Москве, в свою очередь, заявляют, что РФ рассматривает такой шаг как крайнюю меру в ряде случаев, прописанных в обновленной доктрине.