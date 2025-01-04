Названа дата большой пресс-конференции главы МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 января проведет пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности российского внешнеполитического ведомства в 2024 году. Об этом говорится в Telegram-канале МИД России.

«Четырнадцатого января в 11.30 в пресс-центре МИД России состоится пресс-конференция министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году», - пояснили в МИД России.

При этом в ведомстве обратили внимание на то, что на пресс-конференцию приглашаются представители не только российских, но и зарубежных средств массовой информации.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью, в котором рассказал о будущем переговоров по Украине, а также о ситуации в Сирии. В частности, глава МИД отметил, что Россию не может устроить «пустой разговор» по украинскому урегулированию, а перемирие стало бы путем в никуда.