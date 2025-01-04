Слуцкий обвинил Бербок во вмешательстве в дела Сирии

Глава МИД Германии Анналена Бербок грубо вмешивается в процесс становления государственности Сирии, уверен глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

"Бербок явно превысила полномочия: <...> пытается диктовать ядерной державе, как и с кем ей вести военное сотрудничество", – написал он в своем телеграм-канале.

Бербок поддержала решение США об ударах вглубь РФ

Так он прокомментировал заявление дипломата, сделанное в ходе визита Бербок в Сирию. По словам главы МИД ФРГ, РФ должна отказаться от своих военных баз, расположенных в арабской республике.