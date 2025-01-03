Мэр Рязани пригрозил уволить сотрудников мэрии, проводивших корпоратив

Глава администрации Рязани Виталий Артемов сообщил о намерении принять меры к сотрудникам мэрии, которые провели корпоратив, несмотря на рекомендацию отказаться от мероприятий.

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"Сегодня (3 января. – Прим. ред.) в СМИ появилась информация об участии трех управлений администрации в дорогостоящем корпоративе в ресторане. Провели служебную проверку. Указанные факты подтвердились", – написал он в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что к организаторам и участникам будут применены меры вплоть до увольнения. Сам Артемов посчитал такое поведение недопустимым.

Согласно статистике, 20% российских компаний решили отказаться от новогоднего корпоратива. Выяснилось, что некоторые решили сэкономить, другие объяснили это отсутствием такой традиции, либо текущей ситуацией в стране.