В России высказались о возможности Путина завершить конфликт в 2025 году

Возможность завершить украинский конфликт к 2025 году зависит не только от России, но и от США, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Такое мнение она высказала в разговоре с «Лентой.ру».

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По словам депутата, мнение журналистов немецкого Bild о стремлении Москвы завершить военные действия к выборам в 2026 году выглядят странно.

«Даже интересно, что они привязывают это к думским выборам, почему тогда не привязали к президентским выборам? Мне кажется, к президентским выборам было бы более понятно. От Путина очень многое зависит, несомненно. Но при этом понятно, что есть зависимость от так называемого американского обкома — что они скажут [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, а не что они скажут Владимиру Владимировичу [Путину]. Они дадут украинскому лидеру команду, и у него будет другое отношение», — отметила она.

Также парламентарий объяснила, почему конечной точкой обозначают парламентские выборы в России.

«При этом почему, наверное, говорят про думские выборы, потому что Путин сказал, что договариваться можно только с [Верховной] Радой, то есть мирное соглашение вообще соглашение придется заключать с Радой, потому что [президент Украины Владимир] Зеленский сейчас нелегитимный президент. Наверное, исходя из этого, логика иностранных журналистов пошла следующим путем: раз Рада, значит и Дума. Видимо, у них какая-то такая логическая цепочка выстроилась. Хотя, я считаю, что до думских выборов еще год с лишним, поэтому (...) мы настраивались, что эти вопросы будут урегулированы намного раньше», — добавила она.

Как пишет издание Bild, президент России Владимир Путин может завершить конфликт на Украине в 2025 году. По мнению издания, об этом может свидетельствовать подготовка Кремля к выборам 2026 года. Издание также отмечает, что российские власти уже посылают сигналы о готовности остановить боевые действия в скором времени.