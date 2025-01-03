Публикация Sky News о якобы расчетах России завершить переговоры по Украине ко Дню Победы 9 мая примитивна, РФ будет достигать целей специальной военной операции (СВО) вне привязки к датам. Об этом написал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он обратил внимание на публикацию работающего в РФ корреспондента Sky News Ивора Беннетта о том, что РФ якобы надеется "завершить переговоры до 9 мая" - 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.