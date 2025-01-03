Мирошник назвал бурдой публикации Запада о сроках конца переговоров по Украине
Публикация Sky News о якобы расчетах России завершить переговоры по Украине ко Дню Победы 9 мая примитивна, РФ будет достигать целей специальной военной операции (СВО) вне привязки к датам. Об этом написал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Он обратил внимание на публикацию работающего в РФ корреспондента Sky News Ивора Беннетта о том, что РФ якобы надеется "завершить переговоры до 9 мая" - 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Зачем же так примитивно? Эту бурду пипл хавает на Западе? - отреагировал Мирошник. - Закончить переговоры к 9 мая? Почему только переговоры? Закончим мы вместе с достижением целей СВО! А будет это к 9 мая или к другой дате - так это не самое важное. У нас в календаре свободных дат для празднований еще много".