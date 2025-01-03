Небензя оценил действия новых властей Сирии

Новые власти в Дамаске на данный момент ведут себя грамотно и говорят о заинтересованности в сохранении российского присутствия в Сирии.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу "Россия-24".

"Конечно, де-факто власти хотят, чтобы с них сняли санкции, и представляют себя властью, которая заботится об интересах всех сирийцев. Я должен признать, что на сегодняшний день они ведут себя достаточно грамотно. Не знаю, по подсказке или понимая сами, что необходимо посылать правильные сигналы всему сирийскому обществу", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что Россию и Сирию объединяют давние узы дружбы, которые "не связаны с каким-либо режимом". По словам Небензи, нынешнее руководство Сирии посылает сигналы о заинтересованности в продолжении российского присутствия.

"Но опять-таки до конкретики пока, я так понимаю, дело не дошло", - добавил постпред.

В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.