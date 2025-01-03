В России высказались об ультиматуме Зеленского к Европе

Ультиматум президента Украины Владимира Зеленского к Европе о возвращении украинских беженцев в страну в обмен на поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) не будет эффективным, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В России высказались об ультиматуме Зеленского к Европе
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Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Никто на такое не согласится, как он вернет их всех? Это бред. Не он их отправлял за границу, а они от него сбежали с Украины и никогда никуда не вернутся», — сказал депутат.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью во время телемарафона рассказал об ультиматуме европейским странам. По словам политика, несколько лидеров государств Евросоюза предложили ему вернуть на родину неработающих украинских мигрантов и оставить только тех, кто трудится.

«Я им говорю, смотрите, давайте так: немного больше ПВО, и я скажу – возвращайтесь все. Но я буду возвращать всех, а не только тех, кто у вас не работает», — объяснил глава страны.

Политик добавил, что такой сценарий не понравился европейской стороне, поскольку она предлагала выслать только неработающих граждан.

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