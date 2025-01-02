В Госдуме прокомментировали смерть «черного полковника» Алксниса

Экс-депутат Госдумы и бывший народный депутат СССР Виктор Алкснис был искренним человеком, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. По его словам, несмотря на прибалтийское происхождение, политик выступал за сохранение СССР, из-за чего нажил много врагов.

Виктор Алкснис очень громко прозвучал на трибуне Съезда народных депутатов СССР и начал свою политическую карьеру до распада СССР. Он активно выступал, как человек, в чьем прибалтийском происхождении не приходилось сомневаться, за сохранение СССР, шел наперекор течению, которое бурно развивалось в Латвии, Литве и Эстонии. Этим он нажил очень много врагов в либерально-националистическом лагере, — рассказал Затулин.

Алкснис всегда оставался «очень принципиальным человеком, с ним можно было не соглашаться, но в его искренности нельзя было сомневаться», подчеркнул депутат. Парламентарий добавил, что политик запомнился «последовательным сторонником СССР, общего пространства, сильной России».

При этом, замечу, у него был критический взгляд на КПСС, что она так бездарно повела себя в момент вызовов, фактически приговорила СССР и лидеры компартии переметнулись на другую сторону или запутались как Горбачев. Алкснис был последовательным защитником этой Российской империи, если можно так сказать, как бы она не называлась — СССР или РФ, — заявил Затулин.

По его словам, уход из жизни Алксниса является потерей. Затулин добавил, что по ряду вопросов — Крыму, Севастополю, Приднестровью, а также по происходящему в Латвии, Литве и Эстонии у них были близкие или одинаковые позиции.

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О смерти Алксниса сообщила его дочь Ирина накануне. По ее словам, мужчина в ночь на 30 декабря впал в глубокую кому.