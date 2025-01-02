В МИД РФ назвали главного бенефициара прекращения газового транзита
Вашингтон стал главным выгодоприобретателем после остановки газового транзита через Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова подчеркнула, что Киев решил прекратить газовый транзит в Европу, несмотря на выполнение «Газпромом» своих контрактных обязательств.
«Геополитическая подоплёка решения киевского режима лежит на поверхности. Главный бенефициар передела энергетического рынка Старого Света и он же главный спонсор украинского кризиса — США», — заявила представитель МИД.
По ее словам, первой жертвой хищнической стратегии американцев уже стала Германия, вынужденная свернуть целый ряд крупнейших и легендарных производств после подрыва «Северных потоков». Теперь свою цену за американское покровительство вынуждены будут заплатить и другие страны Евросоюза.
В Раде рассказали о потерях Украины из-за остановки транзита российского газа
Захарова добавила, что ответственность за прекращение газового транзита лежит на США, марионеточном киевском режиме, а также властях европейских стран, пожертвовавших благополучием своих граждан.
Накануне премьер Словакии предупредил о серьезных последствиях остановки транзита через Украину.