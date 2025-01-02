Вашингтон стал главным выгодоприобретателем после остановки газового транзита через Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что Киев решил прекратить газовый транзит в Европу, несмотря на выполнение «Газпромом» своих контрактных обязательств.

«Геополитическая подоплёка решения киевского режима лежит на поверхности. Главный бенефициар передела энергетического рынка Старого Света и он же главный спонсор украинского кризиса — США», — заявила представитель МИД.

По ее словам, первой жертвой хищнической стратегии американцев уже стала Германия, вынужденная свернуть целый ряд крупнейших и легендарных производств после подрыва «Северных потоков». Теперь свою цену за американское покровительство вынуждены будут заплатить и другие страны Евросоюза.

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Захарова добавила, что ответственность за прекращение газового транзита лежит на США, марионеточном киевском режиме, а также властях европейских стран, пожертвовавших благополучием своих граждан.

Накануне премьер Словакии предупредил о серьезных последствиях остановки транзита через Украину.