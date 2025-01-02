Путин стал чаще ездить за границу

Президент России Владимир Путин в 2024 году нанес почти в два раза больше зарубежных визитов, чем годом ранее, сообщает ТАСС. По данным агентства, за прошлый год глава государства совершил 11 поездок в другие страны против шести поездок в 2023 году. Он посетил Китай, Северную Корею, Вьетнам, Узбекистан, Монголию, Азербайджан, Туркмению, Казахстан и Белоруссию.

Первым в 2024 году оказался государственный визит в Пекин и в Харбин в середине мая. В том же месяце Путин прибыл в Ташкент. В июне он нанес визиты в Пхеньян и в Ханой, а в августе посещал с госвизитом Баку. Вначале сентября президент был в Улан-Баторе, а в октябре приезжал с рабочим визитом в Ашхабад.

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В Астане президент России побывал в июле на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и еще раз в ноябре для участия в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Что касается Белоруссии, то Путин приезжал Минск в мае с официальным визитом и в декабре для участия в Высшем госсовете Союзного государства.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин планирует ближайшие зарубежные поездки в январе 2025 года. При этом он не уточнил, куда именно поедет глава государства.

До этого Песков не исключил поездку президента России в Донецкую и Луганскую народные республики. По его словам, Путин всегда находится рядом с нуждающимися в его помощи.