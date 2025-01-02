Медведев раскрыл планы России на Туркмению

Россия намерена развить тесные контакты с Туркменией, заявил, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в новогоднем поздравлении президенту республики Сердару Бердымухамедову. Он выразил надежду, что страны будут работать над поддержанием мира и безопасности в Центральной Азии. Медведев также пожелал Бердымухамедову здоровья и процветания.

Российско-туркменистанские отношения, опирающиеся на традиции дружбы и уважения интересов друг друга, продолжают поступательно развиваться в русле углубленного стратегического партнерства, — отметил он.

Медведев ранее заявил, что Россия и США в ближайший век точно не станут друзьями, а воевать друг с другом накладно во всех отношениях. По его словам, в ситуации, когда гибридная война Запада против РФ завершится, самое разумное для Москвы — игнорировать Вашингтон.

Туркмения и Россия не договорились по ценам на газ

Президент России Владимир Путин тем временем поручил правительству вместе со Сбербанком обеспечить сотрудничество с Китаем в сфере искусственного интеллект. Глава государства также потребовал взаимодействовать с КНР при проведении технологических исследований в сфере ИИ. Доклад российскому лидеру должны представить до 30 апреля 2025 года.