Путин призвал разработать проект основ языковой политики России
Российский президент Владимир Путин поручил к 1 июня разработать проект основ государственной языковой политики страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Из публикации следует, что Путин поручил «обеспечить разработку проекта основ государственной языковой политики России». Соответствующее решение российский президент принял по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов страны.
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Ответственными за исполнения поручения назначены советник президента России Елена Ямпольская и премьер-министр страны Михаил Мишустин.