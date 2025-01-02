Путин призвал разработать проект основ языковой политики России

Российский президент Владимир Путин поручил к 1 июня разработать проект основ государственной языковой политики страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Из публикации следует, что Путин поручил «обеспечить разработку проекта основ государственной языковой политики России». Соответствующее решение российский президент принял по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов страны.

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Ответственными за исполнения поручения назначены советник президента России Елена Ямпольская и премьер-министр страны Михаил Мишустин.