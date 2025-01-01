Посольство России в Австрии осудило шествие в честь Бандеры в Вене

Посольство России в Австрии осудило шествие в честь Степана Бандеры в Вене.

«Ничего кроме омерзения не вызывает выходка горстки осевших в Австрии украинских националистов... Решительно осуждаем проведение даже такой маргинальной акции при попустительстве местных властей», — говорится в заявлении.

Дипломаты назвали особенно кощунственным то, что шествие провели в Вене в год 80-летия освобождения Австрии от фашизма.

Ранее сообщалось, что во Львове сторонники Бандеры проводят факельное шествие.

Кроме того, 1 января во Львове погасили еврейскую менору, впервые установленную в городе.