Посольство России в Австрии осудило шествие в честь Бандеры в Вене
Посольство России в Австрии осудило шествие в честь Степана Бандеры в Вене.
«Ничего кроме омерзения не вызывает выходка горстки осевших в Австрии украинских националистов... Решительно осуждаем проведение даже такой маргинальной акции при попустительстве местных властей», — говорится в заявлении.
Дипломаты назвали особенно кощунственным то, что шествие провели в Вене в год 80-летия освобождения Австрии от фашизма.
Ранее сообщалось, что во Львове сторонники Бандеры проводят факельное шествие.
Кроме того, 1 января во Львове погасили еврейскую менору, впервые установленную в городе.