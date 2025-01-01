Посол Польши в РФ заявил о закрытии генконсульства в Петербурге

Закрытие генконсульства Польши в Санкт-Петербурге состоится 8 января, рассказал глава дипмиссии республики в России Кшиштоф Краевский. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, накануне в ответ на закрытие генконсульства РФ в Познани МИД России принял решение об отзыве согласия на функционирование польского генконсульства в северной столице.

Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство, в ответ на действия Варшавы, объявило трех польских дипломатов персонами нон грата и потребовало от них покинуть до 10 января территорию России.

«Церемония [закрытия консульства] запланирована на 8 января. Выезд дипломатов уже идет», — сообщил посол.

Дипломат не посчитал нужным раскрыть детали мероприятия, «был очень скуп на слова», отметили журналисты.