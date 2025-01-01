Захарова рассказала об опасных для иностранцев российских женщинах

Иностранцы говорят, что в России опасно находиться из-за красивых женщин, поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Я видела огромное количество людей, которые мне лично говорили, я сейчас говорю про мужчин: "Нет, мы понимаем, это опасно". Я говорю: "Почему?" Говорят: "Женщины. Мы себя не сможем держать в руках. Это невозможно"», — рассказала дипломат.

У нее также спрашивали, почему соотечественницы так красиво выглядят, на что Захарова отвечала, что россиянки просто так живут.

Захарова заявила о безразличии к русофобии

Ранее россиянки раскрыли плату за красоту. По данным аналитиков, в среднем женщины в России тратят на уход за собой от 16 тысяч рублей в месяц. Например, за маникюр им приходится платить от 1700 рублей, а за педикюр — 1000 рублей. В то же время самая популярная цена на окрашивание бровей — 1500 рублей, а на наращивание ресниц стоимость составила 2000 рублей.