В РФ запретили устанавливать западные средства ПО в критической инфраструктуре

В России вступили в силу указы президента страны Владимира Путина, согласно которым запрещается использование западных систем защиты программного обеспечения (ПО) в критической инфраструктуре. По словам опрошенных РФ есть сложности с замещением иностранных технологий в этой сфере.

Требования описаны в трех президентских указах. Первый запрещает органам государственной власти и госкомпаниям с 1 января 2025 года применять иностранное ПО на значимых объектах КИИ. Второй — около 500 тысячам компаний не смогут с 2025 года использовать средства защиты информации, произведенные в недружественных странах. Третий распространяет второе правило на госорганы, стратегические и системообразующими организациями.

Минцифры предложило ввести специальные форвардные контракты для тех, кто не успеет до 1 января 2025 года перевести критическую инфраструктуру на отечественное ПО. По словам независимого эксперта в информационной безопасности Артема Сычева, это предложение может помочь решить проблему. Вице-президент «Ростелекома» по ИБ Игорь Ляпунов согласился, поскольку пока в России нет серьезной ответсвенности за невыполнение этих указов.

Единственный значимым барьером для осуществления перехода на российское ПО является отсутствие финансирования, отметил СЕО компании Security Vision Руслан Рахметов. По его мнению, нужно поощрять разработчиков к созданию решений под задачи конкретных заказчиков.

«Если государство сможет взять на себя софинансирование такой инициативы в рамках нацпроекта "Экономика данных", то это действительно будет крайне полезным», — резюмировал он.

Ранее российские эксперты назвали главные угрозы кибербезопасности на рабочем месте. По их словах, иностранные продукты, несмотря на их популярность, представляют значительный риск: их поддержка может быть прекращена в любой момент, обновления могут стать недоступными, а компании оказываются беззащитными перед новыми угрозами.