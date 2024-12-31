Путин заслушал доклады о ходе СВО

Президент России Владимир Путин заслушал доклады начальника Генштаба, а также командующих группировок о ходе специальной военной операции (СВО), которая продолжается на Украине.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Кроме того, по словам представителя Кремля, глава государства поздравил всех военнослужащих с наступающим Новым годом, передаёт РИА Новости.

«Путин заслушал доклады начальника Генштаба, а также командующих группировок о ходе продвижения специальной военной операции, – подчеркнул Песков. – Он поблагодарил всех за службу, а также тепло поздравил с наступающим Новым годом всех военнослужащих и участников специальной военной операции».

Как писала «Свободная Пресса», ранее Путин поздравил россиян с Новым годов. В частности, он обратился к участникам СВО, назвав их подлинными героями. По его словам, мысли миллионов россиян сейчас вместе с ними.