Медведев поздравил россиян с Новым годом

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к россиянам с поздравлением. Первыми его услышали жители Камчатки, где Новый год уже наступил. По словам политика, 2024 год останется в памяти как год очень сложных испытаний и серьезных достижений. В Telegram-канале он подчеркнул, что это был год героев, которые защищают Родину, воюют на фронте и трудятся на производстве в тылу.

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Юбилей Великой Победы, который мы будем отмечать в наступающем 2025 году, — это особенное, очень важное событие для каждого из нас. В славной истории России мы черпаем силу и стойкость, храним верность высоким идеалам, на которых нас когда-то воспитали. Чтим традиции прошлого, чтобы уверенно идти в будущее, — добавил Медведев.

По его мнению, россиян отличает беззаветная любовь к своей стране, созидательная энергия и ответственность, взаимовыручка и внимание к людям, а также достоинство и сила духа. Именно эти качества — залог великих побед России, ее счастливого и мирного будущего, отметил зампред Совбеза.

Пусть 2025 год принесет в каждый дом, в каждую семью только самое доброе, озарит светом согласия и любви, подарит успех и надежды, которые обязательно сбудутся. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть все будет хорошо, — резюмировал Медведев.

С новогодним обращением к россиянам также выступил президент РФ Владимир Путин. По его словам, России в этом году удалось дать ответ на сложнейшие вызовы. Глава государства подчеркнул, что в грядущем году предстоит еще многое решить, но можно гордиться уже сделанным.