Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении из Кремля призвал россиян к движению вперед, отметив значимость военных для страны и гордость за достижения.

Путин обратился к россиянам с традиционным новогодним поздравлением, передает ТАСС. Обращение транслировалось из Кремля и первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки. Сообщается, что президент подчеркнул важность движения вперед и отметил значимость внесенного вклада военнослужащих в развитие страны.

В своей речи Путин заявил: «Будем идти только вперед». Он подчеркнул, что России предстоит еще многое решить, но уже можно гордиться достигнутыми успехами. Президент также акцентировал внимание на роли бойцов специальной военной операции, назвав их подлинными героями.

Захарова обратилась к россиянам

Путин отметил верность России заветам и традициям ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее Путин направил поздравления с Новым годом и Рождеством нескольким зарубежным лидерам. Из стран НАТО поздравления получили только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщила пресс-служба Кремля.

Председатель КНР Си Цзиньпин направил новогоднее поздравление президенту России Владимиру Путину.