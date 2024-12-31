Российских губернаторов начнут оценивать по специальным критериям

Администрация президента России, правительство и профильная комиссия Госсовета должны к 1 февраля 2025 года представить Владимиру Путину предложения по оценке эффективности губернаторов. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Российских губернаторов начнут оценивать по специальным критериям
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Структурам поручено «представить предложения по формированию перечня показателей», которые используются для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов страны. В основу будут положены специальные критерии, в том числе измеряемые на основе социологических опросов. Провести такие соцопросы необходимо к июню, и далее — раз в полгода.

Ранее Путин учредил стипендии в размере до 60 тысяч рублей для спортсменов, в том числе олимпийских чемпионов, а также тренеров. Согласно указу, для них будет предусмотрено четыре тысячи стипендий. При этом выплата будет индексироваться в зависимости от уровня инфляции.

До этого президент выпустил указ, согласно которому иностранцы, находящиеся в России нелегально, должны до 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение. В противном случае мигрантам, сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц, необходимо самостоятельно покинуть территорию страны.