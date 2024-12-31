Российских губернаторов начнут оценивать по специальным критериям

Администрация президента России, правительство и профильная комиссия Госсовета должны к 1 февраля 2025 года представить Владимиру Путину предложения по оценке эффективности губернаторов. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Структурам поручено «представить предложения по формированию перечня показателей», которые используются для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов страны. В основу будут положены специальные критерии, в том числе измеряемые на основе социологических опросов. Провести такие соцопросы необходимо к июню, и далее — раз в полгода.

Ранее Путин учредил стипендии в размере до 60 тысяч рублей для спортсменов, в том числе олимпийских чемпионов, а также тренеров. Согласно указу, для них будет предусмотрено четыре тысячи стипендий. При этом выплата будет индексироваться в зависимости от уровня инфляции.

До этого президент выпустил указ, согласно которому иностранцы, находящиеся в России нелегально, должны до 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение. В противном случае мигрантам, сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц, необходимо самостоятельно покинуть территорию страны.