Захарова обратилась к россиянам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожелала россиянам в наступающем году веры, надежды и любви.

Об этом она заявила ТАСС.

"Я благодарна агентству ТАСС за эту возможность: поздравить такое количество людей, такую огромную аудиторию. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Я желаю вам всего самого наилучшего, здоровья, благополучия вам и вашим близким. Желаю вам самого главного, самого-самого главного - веры, надежды и любви. Любви - и той, которую получаете вы, и той, которую вы излучаете. Поверьте, в этом ваш ресурс безграничен. С наступающим Новым годом. Счастья вам!" - сказала дипломат.