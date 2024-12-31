Захарова обратилась к россиянам

Захарова пожелала россиянам в 2025 году безграничной веры и любви
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожелала россиянам в наступающем году веры, надежды и любви.
Об этом она заявила ТАСС.
"Я благодарна агентству ТАСС за эту возможность: поздравить такое количество людей, такую огромную аудиторию. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Я желаю вам всего самого наилучшего, здоровья, благополучия вам и вашим близким. Желаю вам самого главного, самого-самого главного - веры, надежды и любви. Любви - и той, которую получаете вы, и той, которую вы излучаете. Поверьте, в этом ваш ресурс безграничен. С наступающим Новым годом. Счастья вам!" - сказала дипломат.
"Когда-то давно, когда я была маленькой девочкой, я считала, что самое важное - сколько тебя людей поздравили, сколько тебе подарили подарков. Сейчас я знаю, что самое важное - какому количеству людей ты можешь сказать важные, нужные, самые теплые слова, - поделилась она. - Скольких ты людей можешь поздравить и скольким ты можешь подарить подарки или помощь и поддержку".