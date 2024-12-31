Бордюжа: олигархи пытались повлиять на выбор Ельциным преемника

Влиятельные бизнесмены в конце 1990-х активно продвигали своих кандидатов в преемники первому президенту РФ Борису Ельцину. Это отметил в беседе с ТАСС Николай Бордюжа, возглавлявший Администрацию президента РФ в 1998-1999 годах.

Ровно 25 лет назад, 31 декабря 1999 года, Ельцин объявил об отставке, пост и.о. президента занял Владимир Путин, возглавлявший правительство России с августа того же года. На досрочных выборах, прошедших в марте 2000 года, Путин был избран главой государства в первом туре.

"Конечно, пытались. Я могу сказать одно, что, конечно, пытались", - ответил Бордюжа на вопрос, пытались ли олигархи повлиять на выбор Ельциным преемника.

По его словам, они "не просто пытались, а предпринимали конкретные шаги, искали своих кандидатов, пытались продвигать этих кандидатов". Он упомянул Бориса Березовского, который занимался "подковерной борьбой, расстановкой своих кадров, получением соответствующих возможностей через эти кадры" и продвижением этих людей на высшие посты.

"Все это было на моих глазах, на постах министров, особенно экономического блока и так далее", - заключил экс-глава Администрации Кремля.

Бордюжа был назначен секретарем Совбеза РФ в сентябре 1998 года, с декабря того же года по март 1999 года одновременно занимал пост руководителя кремлевской администрации. С 2003 по 2016 год Бордюжа работал на посту генсека Организации Договора о коллективной безопасности.

Олигархами в 1990-х называли крупных бизнесменов (как правило, получивших капитал в результате приватизации), которые оказывали влияние на работу госаппарата и политику властей. Как позднее отмечал Путин, сейчас в стране олигархов нет. В интервью ТАСС в 2020 году глава государства подчеркнул, что разница между нынешним крупным бизнесом и олигархами 1990-х годов в том, что тогда они "напрямую влияли на принимаемые государством решения и в вопросах внутренней политики, экономической и даже внешней, и в вопросах безопасности".