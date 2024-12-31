Президент России Владимир Путин выступает с новогодним обращением в Москве во вторник, 31 декабря.

Традиционно речь российского лидера включает в себя воспоминания о главных событиях уходящего года и поздравления граждан страны с праздником.

В нынешнем обращении глава государства отметил, что 2024 год был насыщен исторически значимыми событиями. Он подчеркнул, что России предстоит решить еще много задач, но уже есть основания для гордости за достигнутые результаты.

Также президент добавил, что мысли миллионов россиян остаются вместе с бойцами спецоперации и отметил, что российские военные - настоящии герои.

В завершении поздравления президент пожелал "каждому нашему дому", семье и всей стране благополучия и процветания.